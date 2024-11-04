Индзаги про 1:0 с «Венецией»: «Интер» должен лучше реализовывать моменты. Жаль, что мы не убили игру – когда исход не ясен, всякое может произойти» 

Симоне Индзаги оценил победу над «Венецией» (1:0) в Серии А.

«Мы должны лучше реализовывать моменты, но честно скажу: я поздравил команду за прекрасный первый тайм, хотя Мхитарян и Тюрам упустили отличные шансы. Думаю, если бы мы реализовали один из этих моментов, матч сложился бы для нас легче.

После перерыва «Венеция » произвела замены, и мы стали немного проседать и позволять им создавать моменты. Нам в итоге удалось забить, и очень жаль, что мы не убили игру – когда исход не ясен, всякое может произойти», – сказал тренер «Интера ».