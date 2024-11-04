«Интер» не проигрывает 8 матчей подряд – 7 побед и ничья. Дальше – «Арсенал» и «Наполи»
«Интер» до 8 матчей продлил серию без поражений.
Сегодня «нерадзурри» обыграли «Венецию» (1:0) в матче 11-го тура Серии А благодаря голу Лаутаро Мартинеса.
В 8 последних матчах во всех турнирах «Интер» одержал 7 побед и один раз сыграл вничью – с «Ювентусом» (4:4).
Последний раз команда Симоне Индзаги проигрывала 22 сентября в матче с «Миланом» (1:2).
В следующем матче «Интер» сыграет с «Арсеналом» в рамках общего этапа Лиги чемпионов – игра пройдет 6 ноября. В следующее воскресенье команда сыграет с лидером чемпионата «Наполи» – команды в таблице разделяет 1 очко.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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