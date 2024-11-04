«Интер» не проигрывает 8 матчей подряд – 7 побед и ничья. Дальше – «Арсенал» и «Наполи»

«Интер» до 8 матчей продлил серию без поражений.

Сегодня «нерадзурри» обыграли «Венецию» (1:0) в матче 11-го тура Серии А благодаря голу Лаутаро Мартинеса .

В 8 последних матчах во всех турнирах «Интер» одержал 7 побед и один раз сыграл вничью – с «Ювентусом» (4:4).

Последний раз команда Симоне Индзаги проигрывала 22 сентября в матче с «Миланом » (1:2).

В следующем матче «Интер » сыграет с «Арсеналом » в рамках общего этапа Лиги чемпионов – игра пройдет 6 ноября. В следующее воскресенье команда сыграет с лидером чемпионата «Наполи» – команды в таблице разделяет 1 очко.