«Вест Хэм» и «Аль-Наср» готовы были выплатить отступные Аморима. Тренера не убедили их проекты, он возглавил «МЮ»
Португальский специалист возглавил «МЮ» на этой неделе. Ранее сообщалось, что манкунианцы заплатили 11 миллионов евро «Спортингу» за Аморима. Из них 10 миллионов являются суммой отступных, еще миллион – за то, что клуб забрал тренера прямо сейчас.
По информации A Bola, «Вест Хэм» и «Аль-Наср» также были заинтересованы в выплате отступных за тренера. Однако переговоры с этими клубами не продвинулись, так как предложенные проекты не показались Рубену Амориму достаточно привлекательными.
«Вест Хэм», несмотря на выгодные финансовые условия, не смог убедить португальца, поскольку «молотобойцы» не входят в число «европейских гигантов».
Что касается «Аль-Насра», то в сентябре саудовский клуб предложил тренеру занять место Луиша Каштру. «Аль-Наср» был готов выплатить отступные и предложить в районе 20 миллионов евро в год.
В отличие от «МЮ» клаусула для арабского клуба составила бы 20 млн евро, однако Аморим отклонил и это предложение. Он стремится работать в более привлекательных лигах.
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