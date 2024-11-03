«Вест Хэм» и «Аль-Наср» готовы были выплатить отступные Аморима. Тренера не убедили их проекты, он возглавил «МЮ»

«Вест Хэм» и «Аль-Наср» выражали готовность выплатить клаусулу Рубена Аморима.

Португальский специалист возглавил «МЮ» на этой неделе. Ранее сообщалось, что манкунианцы заплатили 11 миллионов евро «Спортингу » за Аморима. Из них 10 миллионов являются суммой отступных, еще миллион – за то, что клуб забрал тренера прямо сейчас.

По информации A Bola, «Вест Хэм » и «Аль-Наср» также были заинтересованы в выплате отступных за тренера. Однако переговоры с этими клубами не продвинулись, так как предложенные проекты не показались Рубену Амориму достаточно привлекательными.

«Вест Хэм», несмотря на выгодные финансовые условия, не смог убедить португальца, поскольку «молотобойцы» не входят в число «европейских гигантов».

Что касается «Аль-Насра», то в сентябре саудовский клуб предложил тренеру занять место Луиша Каштру. «Аль-Наср » был готов выплатить отступные и предложить в районе 20 миллионов евро в год.

В отличие от «МЮ » клаусула для арабского клуба составила бы 20 млн евро, однако Аморим отклонил и это предложение. Он стремится работать в более привлекательных лигах.