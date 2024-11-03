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«Вест Хэм» и «Аль-Наср» готовы были выплатить отступные Аморима. Тренера не убедили их проекты, он возглавил «МЮ»

«Вест Хэм» и «Аль-Наср» выражали готовность выплатить клаусулу Рубена Аморима.

Португальский специалист возглавил «МЮ» на этой неделе. Ранее сообщалось, что манкунианцы заплатили 11 миллионов евро «Спортингу» за Аморима. Из них 10 миллионов являются суммой отступных, еще миллион – за то, что клуб забрал тренера прямо сейчас.

По информации A Bola, «Вест Хэм» и «Аль-Наср» также были заинтересованы в выплате отступных за тренера. Однако переговоры с этими клубами не продвинулись, так как предложенные проекты не показались Рубену Амориму достаточно привлекательными.

«Вест Хэм», несмотря на выгодные финансовые условия, не смог убедить португальца, поскольку «молотобойцы» не входят в число «европейских гигантов».

Что касается «Аль-Насра», то в сентябре саудовский клуб предложил тренеру занять место Луиша Каштру. «Аль-Наср» был готов выплатить отступные и предложить в районе 20 миллионов евро в год.

В отличие от «МЮ» клаусула для арабского клуба составила бы 20 млн евро, однако Аморим отклонил и это предложение. Он стремится работать в более привлекательных лигах.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: A Bola
logoМанчестер Юнайтед
logoвысшая лига Португалия
logoСпортинг
logoВест Хэм
logoпремьер-лига Англия
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoРубен Аморим
деньги
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