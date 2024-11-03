Неста об отмене гола «Монцы» «Милану»: «Безумные правила портят и усложняют футбол. Нужно вернуться к судейству, которое было раньше. Люди не хотят видеть, как ломаются матчи»
Алессандро Неста недоволен из-за отмены гола «Монцы» в матче с «Миланом».
Вчера команды сыграли в 11-м туре Серии А, миланцы одержали победу со счетом 1:0. Гол форварда «Монцы» Дани Моты на 7-й минуте матча был отменен главным арбитром Эрманно Феличиани из-за фола в атаке, когда Уоррен Бондо пошел в стык с Тео Эрнандесом.
«Мы могли забить 4 гола в первом тайме, даже забили один, но его аннулировали из-за безумных правил. Они портят и усложняют футбол, нам нужно вернуться к судейству, которое было раньше.
Футбол – контактная игра, люди не хотят видеть, как ломаются матчи. После незасчитанного гола в Бергамо судьи тоже извинились перед нами», – заявил главный тренер «Монцы».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sport
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