Зобнин и Мартинс не сыграют с ЦСКА. Полузащитники «Спартака» травмировались на тренировке

В «Спартаке» рассказали о травмированных игроках перед матчем с ЦСКА.

Красно-белые в гостях сыграют с армейцами в рамках 14-го тура Мир РПЛ. Начало – в 20:45 по московскому времени.

«Зобнин и Мартинс получили повреждения в ходе тренировочного процесса, поэтому пропускают сегодняшний матч. Рассчитываем на их скорейшее восстановление», – сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.