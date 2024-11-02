Зобнин и Мартинс не сыграют с ЦСКА. Полузащитники «Спартака» травмировались на тренировке
В «Спартаке» рассказали о травмированных игроках перед матчем с ЦСКА.
Красно-белые в гостях сыграют с армейцами в рамках 14-го тура Мир РПЛ. Начало – в 20:45 по московскому времени.
«Зобнин и Мартинс получили повреждения в ходе тренировочного процесса, поэтому пропускают сегодняшний матч. Рассчитываем на их скорейшее восстановление», – сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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