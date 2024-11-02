Кейн набрал 14 очков за матч с «Унионом». Форвард «Баварии» стал самым результативным в фэнтези Бундеслиги, опередив Мармуша
«Бавария» дома обыграла «Унион» (3:0) в 9-м туре чемпионата Германии.
Нападающий Харри Кейн забил 2 гола и отдал 1 ассист. За матч Кейн набрал 14 очков в фэнтези-турнире Бундеслиги на Спортсе’‘ (+3 за полный матч, +8 за голы, +3 за ассист).
Также сегодня «Айнтрахт» дома разгромил «Бохум» (7:2). Нападающий «Айнтрахта» Омар Мармуш забил и отдал 2 ассиста, набрав 12 фэнтези-очков (+2 за игру, +6 за ассисты, +4 за гол).
После 9-го тура у Кейна 83 очка, он – самый результативный в фэнтези Бундеслиги, опережая Мармуша на 2 очка. Перед туром у нападающих было равное количество очков – по 69.
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези Бундеслиги на Спортсе’’
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