У Салаха 16 (9+7) очков в 15 матчах за «Ливерпуль» в этом сезоне. Египтянин забил «Брайтону»
Мохамед Салах забил 9-й гол за «Ливерпуль» в сезоне.
Вингер мерсисайдцев вывел свою команду вперед в матче против «Брайтона» в 10-м туре АПЛ (2:1, второй тайм).
Египтянин проводит 15-й матч за клуб в текущем сезоне. На его счету 9 забитых мячей и 7 результативных передач во всех турнирах.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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