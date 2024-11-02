У Салаха 16 (9+7) очков в 15 матчах за «Ливерпуль» в этом сезоне. Египтянин забил «Брайтону»

Мохамед Салах забил 9-й гол за «Ливерпуль» в сезоне.

Вингер мерсисайдцев вывел свою команду вперед в матче против «Брайтона » в 10-м туре АПЛ (2:1, второй тайм).

Египтянин проводит 15-й матч за клуб в текущем сезоне. На его счету 9 забитых мячей и 7 результативных передач во всех турнирах.

Подробную статистику Салаха можно найти здесь .