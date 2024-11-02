Сафонов – в старте «ПСЖ» на матч с «Лансом» в Лиге 1. Россиянин сыграет впервые с сентября
Матвей Сафонов начнет игру с «Лансом» с первых минут.
Российский вратарь выйдет в стартовом составе «ПСЖ» в матче 10-го тура Лиги 1.
В последний раз Сафонов выходил на поле 27 сентября в игре с «Ренном».
Статистика Сафонова – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер «ПСЖ»
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