«Шелбурн» Даффа стал чемпионом Ирландии – впервые с 2006-го. Опередили «Шэмрок Роверс» на два очка

«Шелбурн» выиграл чемпионат Ирландии впервые с 2006 года.

Команда, которую возглавляет бывший полузащитник сборной Ирландии Дэмьен Дафф, набрала 63 очка в 36 матчах.

«Шелбурн » выиграл 17 матчей, сыграл 12 раз вничью и 7 раз уступила. В 36-м туре «Шелбурн» обыграл «Дерри» (1:0).

Команда опередила «Шэмрок Роверс » (61 балл) и «Сент-Патрикс » (59 очков).

Всего в истории «Шелбурн» стал чемпионом Ирландии в 14-й раз.