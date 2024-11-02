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  • «Шелбурн» Даффа стал чемпионом Ирландии – впервые с 2006-го. Опередили «Шэмрок Роверс» на два очка
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«Шелбурн» Даффа стал чемпионом Ирландии – впервые с 2006-го. Опередили «Шэмрок Роверс» на два очка

«Шелбурн» выиграл чемпионат Ирландии впервые с 2006 года.

Команда, которую возглавляет бывший полузащитник сборной Ирландии Дэмьен Дафф, набрала 63 очка в 36 матчах.

«Шелбурн» выиграл 17 матчей, сыграл 12 раз вничью и 7 раз уступила. В 36-м туре «Шелбурн» обыграл «Дерри» (1:0).

Команда опередила «Шэмрок Роверс» (61 балл) и «Сент-Патрикс» (59 очков).

Всего в истории «Шелбурн» стал чемпионом Ирландии в 14-й раз.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
logoДэмьен Дафф
logoвысшая лига Ирландия
logoСент-Патрикс
logoШэмрок Роверс
logoШелбурн
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