«Шелбурн» Даффа стал чемпионом Ирландии – впервые с 2006-го. Опередили «Шэмрок Роверс» на два очка
«Шелбурн» выиграл чемпионат Ирландии впервые с 2006 года.
Команда, которую возглавляет бывший полузащитник сборной Ирландии Дэмьен Дафф, набрала 63 очка в 36 матчах.
«Шелбурн» выиграл 17 матчей, сыграл 12 раз вничью и 7 раз уступила. В 36-м туре «Шелбурн» обыграл «Дерри» (1:0).
Команда опередила «Шэмрок Роверс» (61 балл) и «Сент-Патрикс» (59 очков).
Всего в истории «Шелбурн» стал чемпионом Ирландии в 14-й раз.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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