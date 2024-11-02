Флик о статусе фаворита «Барсы» в Ла Лиге: «Еще предстоит долгий путь. Может произойти многое, чего мы не ожидаем. Но когда побеждаем, это приятно»

Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о статусе фаворита в «Барселоне» в Ла Лиге.

Каталонский клуб лидирует в чемпионате после 11 туров, опережая «Реал» на шесть очков.

«Предстоит пройти еще долгий путь.

Может произойти многое, чего мы не ожидаем. У нас хорошее настроение. Нужно двигаться дальше. Это наш план. Действуем так, как и всегда. Мы хорошо готовимся к следующему матчу.

Когда мы побеждаем, это приятно праздновать, но потом нам нужно сосредоточиться на следующем матче. Это долгий путь», – сказал главный тренер «Барселоны» Ханси Флик .