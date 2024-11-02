ЦСКА мог подписать выступающего за «Барселону» Рафинью: «Вели переговоры, когда он играл в «Витории Гимараэш». Стоимость была адекватной»

ЦСКА мог подписать Рафинью, когда футболист играл в Португалии.

На данный момент вингер выступает за «Барселону».

– Мы в ЦСКА вели переговоры по Рафинье , когда тот еще играл в «Витории Гимараэш ».

Так я познакомился с Деку : он тогда работал с Рафиньей как агент. Все было сложно, но он и правда мог перейти.

– Сложно из-за стоимости?

– Как раз она была абсолютно адекватной.

Просто на Рафинью уже претендовали топ-клубы знакомой ему лиги – и «Бенфика », и «Спортинг », куда он в итоге и перешел, – сказал бывший скаут ЦСКА Антон Чистяков.