ЦСКА мог подписать выступающего за «Барселону» Рафинью: «Вели переговоры, когда он играл в «Витории Гимараэш». Стоимость была адекватной»
ЦСКА мог подписать Рафинью, когда футболист играл в Португалии.
На данный момент вингер выступает за «Барселону».
– Мы в ЦСКА вели переговоры по Рафинье, когда тот еще играл в «Витории Гимараэш».
Так я познакомился с Деку: он тогда работал с Рафиньей как агент. Все было сложно, но он и правда мог перейти.
– Сложно из-за стоимости?
– Как раз она была абсолютно адекватной.
Просто на Рафинью уже претендовали топ-клубы знакомой ему лиги – и «Бенфика», и «Спортинг», куда он в итоге и перешел, – сказал бывший скаут ЦСКА Антон Чистяков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости