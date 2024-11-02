Колосков о комментаторах: «Увлекаются порой – начинают щеголять эрудицией, осведомленностью. Когда в кубковых матчах по ходу игры берут комментарий у футболистов – это вообще невозможно»

Вячеслав Колосков поделился мыслями относительно футбольных комментаторов.

ЦСКА и «Спартак » сыграют в матче 14-го тура Мир РПЛ .

– Какие ожидания от главного дерби страны?

– Я жду такой игры, от которой не хотелось бы отвлекаться. Когда сидишь на стадионе, тебе комментатор не мешает.

Я, может быть, не полностью согласен с Валерием Карпиным в такой жесткой оценке, но порой, действительно, они увлекаются.

Тем более что сейчас бывает вдвоем комментируют и начинают увлекаться спорами между собой, беседами. Начинают щеголять своей эрудицией, осведомленностью и забывают, что игра идет.

Если опоздал на пять минут и включил телевизор, тебе и счет не подскажут. А уж когда в кубковых матчах по ходу игры берут комментарий у футболистов, это вообще невозможно.

– Вы со звуком матчи смотрите или без звука?

– Со звуком. Я не такой противник комментаторов, как Карпин.

Но просто порой, действительно, тараторят и тараторят, ни секунды паузы и обо всем, кроме того, что на поле происходит. Я все-таки воспитывался на хороших образцах футбольных комментаторов.

У меня какой-то свой вкус и взгляд. Может быть, сейчас что-то изменилось, но комментатор должен помогать смотреть футбол, а не мешать, – сказал почетный президент РФС Вячеслав Колосков .