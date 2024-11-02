Колосков о комментаторах: «Увлекаются порой – начинают щеголять эрудицией, осведомленностью. Когда в кубковых матчах по ходу игры берут комментарий у футболистов – это вообще невозможно»
ЦСКА и «Спартак» сыграют в матче 14-го тура Мир РПЛ.
– Какие ожидания от главного дерби страны?
– Я жду такой игры, от которой не хотелось бы отвлекаться. Когда сидишь на стадионе, тебе комментатор не мешает.
Я, может быть, не полностью согласен с Валерием Карпиным в такой жесткой оценке, но порой, действительно, они увлекаются.
Тем более что сейчас бывает вдвоем комментируют и начинают увлекаться спорами между собой, беседами. Начинают щеголять своей эрудицией, осведомленностью и забывают, что игра идет.
Если опоздал на пять минут и включил телевизор, тебе и счет не подскажут. А уж когда в кубковых матчах по ходу игры берут комментарий у футболистов, это вообще невозможно.
– Вы со звуком матчи смотрите или без звука?
– Со звуком. Я не такой противник комментаторов, как Карпин.
Но просто порой, действительно, тараторят и тараторят, ни секунды паузы и обо всем, кроме того, что на поле происходит. Я все-таки воспитывался на хороших образцах футбольных комментаторов.
У меня какой-то свой вкус и взгляд. Может быть, сейчас что-то изменилось, но комментатор должен помогать смотреть футбол, а не мешать, – сказал почетный президент РФС Вячеслав Колосков.
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