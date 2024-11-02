Чемпионат Нидерландов. «Аякс» против ПСВ

«Аякс» примет ПСВ в 11-м туре чемпионата Нидерландов.

После 10 матчей клуб из Эйндховена возглавляет таблицу Эредивизи, у идущих вторыми амстердамцев на 8 очков меньше и игра в запасе.

Чемпионат Нидерландов

11-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица Эредивизи

Статистика Эредивизи