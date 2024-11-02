Чемпионат Нидерландов. «Аякс» против ПСВ
«Аякс» примет ПСВ в 11-м туре чемпионата Нидерландов.
После 10 матчей клуб из Эйндховена возглавляет таблицу Эредивизи, у идущих вторыми амстердамцев на 8 очков меньше и игра в запасе.
Чемпионат Нидерландов
11-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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