Алонсо про 0:0 с «Штутгартом»: «Лучшая игра «Байера» в сезоне, не хватило только гола» 

Хаби Алонсо оценил ничью с «Штутгартом» (0:0) в Бундеслиге.

«Сегодня мы не сумели забить, но играли хорошо. Пожалуй, это была лучшая игра в сезоне, не хватило только гола.

Мы хотим быть лучше, чаще побеждать. Если будем играть так же, как сегодня, чаще будем побеждать. Хороший матч, все игроки выложились без остатка», – сказал тренер «Байера ».