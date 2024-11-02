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Алонсо про 0:0 с «Штутгартом»: «Лучшая игра «Байера» в сезоне, не хватило только гола» 

Хаби Алонсо оценил ничью с «Штутгартом» (0:0) в Бундеслиге.

«Сегодня мы не сумели забить, но играли хорошо. Пожалуй, это была лучшая игра в сезоне, не хватило только гола.

Мы хотим быть лучше, чаще побеждать. Если будем играть так же, как сегодня, чаще будем побеждать. Хороший матч, все игроки выложились без остатка», – сказал тренер «Байера».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Бундеслиги
logoБайер
logoШтутгарт
logoХаби Алонсо
logoбундеслига Германия
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