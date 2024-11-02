Защитник «Монако» Керер о 2 поражениях кряду: «Нужно вновь поверить в себя, восстановить былой уровень игры. Только так сможем вернуться на победную тропу» 

Тило Керер оценил поражение «Монако» от «Анжера» (0:1) в Лиге 1.

– Думаю, мы не сумели показать сегодня свою игру. Нам не удалось взвинтить темп игры, все то, что обычно позволяет нам добиваться побед, сегодня не получилось. Мы, конечно же, расстроены этим, но нужно будет как можно скорее разобрать эту игру и понять, что пошло не так.

После этих двух поражений нужно вновь поверить в себя, начать действовать. Впереди нас ждут новые матчи, нужно восстановить былой уровень игры. Только так мы сможем вернуться на победную тропу.

- Как можно объяснить столь невзрачное выступление вашей команды в сегодняшнем матче?

– Многое пошло не так, особенно в первом тайме. После перерыва мы стали играть немного лучше, создали ряд моментов и стали больше контролировать ход встречи благодаря более компактному расположению на поле. Мы стали агрессивнее в прессинге, но, к сожалению, отсутствие командной игры по ходу первого тайма нас подвело. Мы знаем, что нужно делать, чтобы играть лучше. Над этим нужно работать.

- Почему не удалось показать сегодня ту игру, которую вы демонстрировали на старте сезона?

– В этом поражении виноваты именно мы, вся команда. Также не стоит принижать «Анжер », они провели хорошую игру сегодня. Тем не менее это не снимает груз ответственности с наших плеч.

Отсутствие Дениса [Закарии] на поле? Он капитан команды и играет очень важную роль в коллективе. Вместе с тем он является фактором нашей стабильности в опорной зоне. Поэтому его отсутствие влияет на результаты команды. Однако это нас не оправдывает, потому что в «Монако» очень сильный подбор игроков, и каждый может приносить пользу команде, – сказал защитник «Монако ».