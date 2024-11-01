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Романцев про «Зенит» – позор российского футбола»: «Сильным завидовали во все времена! Этот вирус и хоккей зацепил. Алаев выделил отсутствие мата, значит, ничего обидного нет»

Олег Романцев высказался по поводу кричалки «Зенит» – позор российского футбола».

– В этом сезоне бурно обсуждается кричалка «Зенит» – позор российского футбола». Глава РПЛ Александр Алаев заявил, что относится к ней спокойно: «Не ругаются матом – и слава Богу». А вот защитник Юрий Горшков убежден, что «все идет от зависти» к питерцам. Как думаете, кто здесь прав – президент лиги, футболист или фанаты?

– Вопрос с подвохом! Думаю, что это тот самый вариант, когда все правы и не правы одновременно.

Но раз президент РПЛ выделил отсутствие в этой кричалке мата, значит, в ней нет ничего обидного для «Зенита». Сильным во все времена завидовали!

Кстати, что касается нецензурной лексики, то здесь вопрос спорный. Вот «Спартак» оштрафовали за то, что фанаты с трибун кричали что-то непотребное. Но у нас и по ТВ, и в кино можно такие словечки услышать, что вздрагиваешь! Да и на поле в выражениях не стесняются.

Недавно этот вирус и хоккей зацепил, накалив до предела трибуны на матче «Спартака» с питерским СКА. Не знаю, как в хоккее, но у нашего футбола точно есть проблемы и посерьезнее.

А то, что свое отношение к любимым и нелюбимым клубам болельщики во все времена проявляли по-разному, и так известно. Но теперь мы знаем: главное, делать это без мата.

С другой стороны, добавь в эту кричалку пару-тройку горячих словечек, и сразу станет понятно, за что ее автор так не любит «Зенит».

Выходит, что прав Алаев, сказав, что чем меньше мы станем обращать внимание на подобные глупости, тем меньше ахинеи будет нестись с трибун, – сказал бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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logoпремьер-лига Россия
logoОлег Романцев
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