23-летний Сака побил рекорд Анри и стал самым молодым игроком с 50 голами в АПЛ в истории «Арсенала». Но у Тьерри ушло вдвое меньше матчей
Букайо Сака установил рекорд «Арсенала» в игре с «Ливерпулем».
Вингер отличился на 9-й минуте матча 9-го тура АПЛ, воспользовавшись передачей Бена Уайта.
В 23 года и 52 дня англичанин стал самым молодым футболистом «канониров», забившим 50 голов в АПЛ. Он опередил Тьерри Анри, достигшего этой отметки в 24 года и 128 дней. При этом у Сака ушло 178 матчей, а у французского форварда – 83.
Всего в истории «Арсенала» лишь 11 игрокам удалось забить 50 мячей в АПЛ. Пьер-Эмерик Обамеянг сделал это быстрее всех – за 79 игр.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Analyst
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