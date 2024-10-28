23-летний Сака побил рекорд Анри и стал самым молодым игроком с 50 голами в АПЛ в истории «Арсенала». Но у Тьерри ушло вдвое меньше матчей

Букайо Сака установил рекорд «Арсенала» в игре с «Ливерпулем».

Вингер отличился на 9-й минуте матча 9-го тура АПЛ, воспользовавшись передачей Бена Уайта.

В 23 года и 52 дня англичанин стал самым молодым футболистом «канониров», забившим 50 голов в АПЛ . Он опередил Тьерри Анри , достигшего этой отметки в 24 года и 128 дней. При этом у Сака ушло 178 матчей, а у французского форварда – 83.

Всего в истории «Арсенала » лишь 11 игрокам удалось забить 50 мячей в АПЛ. Пьер-Эмерик Обамеянг сделал это быстрее всех – за 79 игр.