ЦСКА интересен экс-полузащитник «Партизана» Кануте. Сенегалец – свободный агент (Africafoot)

ЦСКА интересуется полузащитником Франком Кануте.

Сенегалец, покинувший белградский «Партизан », сейчас находится в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

Ранее футболист числился в молодежной команде «Ювентуса» и выступал в клубах Италии, Бельгии и Франции.

По информации Africafoot, сейчас за 25-летним игроком активно следят в ЦСКА . Полузащитник пользуется популярностью в московском клубе, ему могут предложить переехать в Россию.

Вместе с тем интерес к игроку также проявляют команды из Швейцарии, Турции и Ирана.

Со статистикой Кануте можно ознакомиться по ссылке .