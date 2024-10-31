Экс-тренер «Спартака» Витория возглавил «Панатинаикос»
Экс-тренер «Спартака» Руй Витория возглавил «Панатинаикос».
54-летний специалист подписал с греческим клубом контракт до июня 2026 года.
Последним местом работы португальца была сборная Египта, которую он возглавил летом 2022 года. Тренер покинул команду в феврале 2024 года после вылета в 1/8 финала Кубка африканских наций.
В «Спартаке» Витория работал с мая по декабрь 2021 года.
Новый тренер сменил уругвайца Диего Алонсо. В настоящий момент «Панатинаикос» занимает 8-е место в чемпионате Греции, набрав 13 очков.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Панатинаикоса»
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