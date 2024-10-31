Экс-тренер «Спартака» Витория возглавил «Панатинаикос»

Экс-тренер «Спартака» Руй Витория возглавил «Панатинаикос».

54-летний специалист подписал с греческим клубом контракт до июня 2026 года.

Последним местом работы португальца была сборная Египта , которую он возглавил летом 2022 года. Тренер покинул команду в феврале 2024 года после вылета в 1/8 финала Кубка африканских наций.

В «Спартаке » Витория работал с мая по декабрь 2021 года.

Новый тренер сменил уругвайца Диего Алонсо . В настоящий момент «Панатинаикос » занимает 8-е место в чемпионате Греции, набрав 13 очков.