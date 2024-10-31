Пьянич удалил страницу в инстаграме. В ЦСКА сообщили, что хавбек «решил сконцентрироваться на реальной жизни и футболе»

Миралем Пьянич удалил инстаграм, чтобы сосредоточиться на футболе.

Профиль 34-летнего полузащитника ЦСКА стал недоступен по неизвестным причинам. Ранее Пьянич публично выражал надежду на возвращение российских команд к участию в международных соревнованиях.

«Вижу много сообщений о личных социальных сетях Миралем а Пьянича, которые сейчас недоступны. Друзья, никакой блокировки и прочих проблем, просто Мира решил сконцентрироваться на реальной жизни и футболе. Иногда людям важно делать детокс от социальных сетей. Мне в силу специфики деятельности это сделать непросто, но всем рекомендую периодически к Пьяничу присоединяться в этом.

Не думал, конечно, что придется пояснять решение игрока временно отдохнуть от соцсетей, но раз нужно, значит нужно)» – написал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Страница боснийца в инстаграм насчитывала порядка 6 миллионов подписчиков.