Пьянич удалил страницу в инстаграме. В ЦСКА сообщили, что хавбек «решил сконцентрироваться на реальной жизни и футболе»
Профиль 34-летнего полузащитника ЦСКА стал недоступен по неизвестным причинам. Ранее Пьянич публично выражал надежду на возвращение российских команд к участию в международных соревнованиях.
«Вижу много сообщений о личных социальных сетях Миралема Пьянича, которые сейчас недоступны. Друзья, никакой блокировки и прочих проблем, просто Мира решил сконцентрироваться на реальной жизни и футболе. Иногда людям важно делать детокс от социальных сетей. Мне в силу специфики деятельности это сделать непросто, но всем рекомендую периодически к Пьяничу присоединяться в этом.
Не думал, конечно, что придется пояснять решение игрока временно отдохнуть от соцсетей, но раз нужно, значит нужно)» – написал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.
Страница боснийца в инстаграм насчитывала порядка 6 миллионов подписчиков.
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