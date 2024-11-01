ЦСКА принимает «Спартак». Армейцы, команде нужна ваша поддержка в дерби!
В 14-м туре Мир РПЛ ЦСКА сыграет со «Спартаком».
Матч пройдет в субботу, 2 ноября, в 20:45 на стадионе «ВЭБ Арена».
ЦСКА по итогам 13 туров идет на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата, набрав 24 очка. «Спартак» же отстает на два очка, расположившись на шестом месте.
На матче выступит лидер группы «Парк Горького» с песней Moscow Calling. Также гости «ВЭБ Арены» смогут посетить автограф-сессию экс-хавбека клуба Зорана Тошича. Поддержите армейцев в принципиальном матче против красно-белых!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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