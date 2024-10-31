«Краснодар» принимает «Оренбург». Быки, приходите на домашний матч!
«Краснодар» сыграет с «Оренбургом» в 14-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в воскресенье, 3 ноября, в 19:45 на стадионе «Краснодар».
«Краснодар» после 13 туров лидирует в турнирной таблице чемпионата, набрав 33 очка и опережая ближайшего преследователя на 3 очка. «Оренбург» же замыкает турнирную таблицу, обладая восьмью очками. Поддержите быков в домашнем матче против оренбуржцев!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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