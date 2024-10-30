Чемпионат Нидерландов. «Фейеноорд» принимает «Аякс»

«Фейеноорд» принимает «Аякс» в перенесенном матче 4-го тура Эредивизи.

«Аякс» и «Фейеноорд» набрали по 19 очков в чемпионате Нидерландов и занимают 3-е и 4-е места соответственно. Лидирует в турнирной таблице ПСВ с 30 очками после 10 матчей, за ним следует «Утрехт», набравший 22 очка.

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