«Пари НН» готов принять Мостового на стажировку: «Александр – большой человек для российского футбола»

В «Пари НН» готовы принять Александра Мостового на стажировку.

Об этом заявил спортивный директор клуба Александр Удальцов.

«Гончаренко уже говорил, что мы готовы принять Мостового. Александр – большой человек для российского футбола.

Мы открыты для стажировки. Если будет необходимость, мы готовы принять Мостового», – сказал Удальцов.