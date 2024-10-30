«Пари НН» готов принять Мостового на стажировку: «Александр – большой человек для российского футбола»
В «Пари НН» готовы принять Александра Мостового на стажировку.
Об этом заявил спортивный директор клуба Александр Удальцов.
«Гончаренко уже говорил, что мы готовы принять Мостового. Александр – большой человек для российского футбола.
Мы открыты для стажировки. Если будет необходимость, мы готовы принять Мостового», – сказал Удальцов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
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