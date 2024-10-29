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Роналду реализовал 168 из 199 пенальти за карьеру. В «Аль-Насре» – 19 из 20

Криштиану Роналду не забил с пенальти в матче за «Аль-Наср».

Португальский форвард пробил мимо ворот с 11-метровой отметки в добавленное ко 2-му тайму время матча с «Аль-Таавуном» (0:1) в 1/8 финала Кубка короля Саудовской Аравии.

В составе «Аль-Насра» Роналду реализовал 19 из 20 одиннадцатиметровых. За карьеру Криштиану забил 168 голов с пенальти при 199 попытках.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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