Роналду реализовал 168 из 199 пенальти за карьеру. В «Аль-Насре» – 19 из 20

Криштиану Роналду не забил с пенальти в матче за «Аль-Наср».

Португальский форвард пробил мимо ворот с 11-метровой отметки в добавленное ко 2-му тайму время матча с «Аль-Таавуном » (0:1) в 1/8 финала Кубка короля Саудовской Аравии.

В составе «Аль-Насра » Роналду реализовал 19 из 20 одиннадцатиметровых. За карьеру Криштиану забил 168 голов с пенальти при 199 попытках.