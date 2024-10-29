Рахимов о Даку: «Стоил бы 25 миллионов, если бы все моменты реализовывал. Был интерес от наших больших команд, двух клубов Серии А, но я сказал: «Нужно еще прибавить»

Рашид Рахимов высоко оценил уровень форварда «Рубина» Мирлинда Даку.

– Даку на меня произвел впечатление в «Муре»: они были внизу, а Даку забил там 21 мяч. Я посмотрел, как он бежит, как он работает с мячом, и подумал: «Елки-палки, ему всего 25 лет».

– Как вы уладили ситуацию со скандалом на Евро?

– Мне кажется, слишком много было написано в прессе. Там и сербов приписали, а он сказал только про македонцев. У нас внутри было все просто: я его вызвал, высказал все, чуть наказал…

Сербы все эти знают его хорошо, его лучший друг Вуячич . Они вместе с Чумичем ходят вместе все время.

– После Евро европейские клубы проявляли интерес к Даку?

– Два клуба из Серии А сделали предложение по нему, они его очень хотели приобрести.

– Кто смог поставить заведомо высокую цену в 10 миллионов, чтобы его не отпустить?

– Сам Даку. Очень сложно найти такого нападающего с ростом 1,92 метра, с такой скоростью и работой с мячом. Если бы он все моменты реализовывал, стоил бы 25 миллионов.

– Что значит, что он сам установил эту цену?

– Своей игрой. Но я считаю, что он может еще лучше. Если он уберет некоторые моменты из своей игры, а сконцентрируется на том, что он умеет…Он зачастую отвлекается от игры, начинает уходить от момента.

Я ему уже несколько раз сказал: «Ты теряешь следующий эпизод, ты его не контролируешь, ты догоняешь эпизоды. Ты должен идти перед ними, это важно».

– Вы не боялись, приглашая еще одного албанца, Чуни, что они начнут группироваться?

– Нет. При первом разговоре Даку произвел впечатление, что брось его в джунгли – он станет другом всех зверей, он с ними сдружится.

Он по характеру не будет конфликтовать ни с кем, он наоборот будет поддерживать. Он очень общительный, с великолепным характером, не обижается. Упертость у него есть, он ее проявляет, но ругаться и скандалить в команде он не будет. Он примером для тех, кто приходит.

– Вы сказали про интерес от итальянских клубов, а из РПЛ было предложения?

– Тоже были.

– «Краснодар», «Спартак»?

– Вы сами достанете эту информацию. Но есть, конечно же, интерес и от наших больших клубов.

– Как вы его удержали?

– Я ему сказал: «Пока тебе нужно находиться здесь, ты можешь еще прибавить». Мне кажется, этот год ему нужно еще доиграть.

– Вы не боитесь его передержать?

– Даку еще цветет, он не тухнет. Я вижу его каждый день, вижу его недостатки, и мне важно над недостатками с ним работать. Как только он начнет все устранять, он станет еще лучше, – сказал главный тренер «Рубина» в шоу «Это футбол, брат!».