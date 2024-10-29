Венгер возглавит рабочую группу ФИФА по вопросам благосостояния игроков. Она составит рекомендации по поводу физического и ментального благополучия футболистов
Совет ФИФА официально учредил Целевую группу по вопросам благосостояния игроков, в которую войдут представители ассоциаций-членов ФИФА, конфедераций, профсоюза FIFPro, Ассоциации европейских клубов и Ассоциации мировых лиг. Рабочую группу возглавит экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер.
Отмечается, что целью создания рабочей группы является изучение эффективности мер предосторожности для игроков, в том числе с учетом практических соображений с медицинской, нормативной и правовой точек зрения. Результатом работы должен стать набор рекомендаций, основанных на последних научных исследованиях в области физического и ментального благополучия игроков.
Создание целевой группы стало результатом диалога с игроками и представителями различных футбольных ассоциаций, включая АПЛ и женскую английскую Суперлигу. Ожидается, что рабочая группа соберется уже в ближайшие несколько недель.
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