Венгер возглавит рабочую группу ФИФА по вопросам благосостояния игроков. Она составит рекомендации по поводу физического и ментального благополучия футболистов

ФИФА создала рабочую группу по вопросам благосостояния игроков.

Совет ФИФА официально учредил Целевую группу по вопросам благосостояния игроков, в которую войдут представители ассоциаций-членов ФИФА, конфедераций, профсоюза FIFPro, Ассоциации европейских клубов и Ассоциации мировых лиг. Рабочую группу возглавит экс-тренер «Арсенала » Арсен Венгер .

Отмечается, что целью создания рабочей группы является изучение эффективности мер предосторожности для игроков, в том числе с учетом практических соображений с медицинской, нормативной и правовой точек зрения. Результатом работы должен стать набор рекомендаций, основанных на последних научных исследованиях в области физического и ментального благополучия игроков.

Создание целевой группы стало результатом диалога с игроками и представителями различных футбольных ассоциаций, включая АПЛ и женскую английскую Суперлигу. Ожидается, что рабочая группа соберется уже в ближайшие несколько недель.