Сергей Шишкарев: «Кумирами должны быть такие футболисты, как Черенков, а не такие, как один игрок, обнаживший половой орган»

Сергей Шишкарев рассказал, какие футболисты должны быть кумирами молодежи.

В понедельник в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма о Федоре Черенкове «Федя . Народный футболист». Председатель Высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев стал продюсером картины.

«Кумирами должны быть такие футболисты, как Черенков, а не такие, как один игрок, обнаживший половой орган», – сказал Шишкарев.