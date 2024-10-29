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Сергей Шишкарев: «Кумирами должны быть такие футболисты, как Черенков, а не такие, как один игрок, обнаживший половой орган»

Сергей Шишкарев рассказал, какие футболисты должны быть кумирами молодежи.

В понедельник в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера  фильма о Федоре Черенкове «Федя. Народный футболист». Председатель Высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев стал продюсером картины.

«Кумирами должны быть такие футболисты, как Черенков, а не такие, как один игрок, обнаживший половой орган», – сказал Шишкарев. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoФедор Черенков
Сергей Шишкарев
ФГР
Р-Спорт
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