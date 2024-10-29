«Локомотив» сыграет с «Рубином». Железнодорожники, ждем вас на домашнем матче!
В 14-м туре Мир РПЛ «Локомотив» принимает «Рубин».
Матч пройдет в субботу, 2 ноября, в 18:00 на стадионе «РЖД Арена».
«Локо» по итогам 13 туров расположился на третьем месте в турнирной таблице чемпионата, обладая 28-ю очками. «Рубин» же идет на седьмой строчке, набрав 18 очков.
Перед матчем на Южной площади пройдут выступления Сергея Минаева и группы «Дюна». Также болельщики клуба до игры смогут посетить автограф-сессию Дмитрия Губерниева, традиционный фестиваль еды и поучаствовать в разных футбольных активностях. Поддержите железнодорожников в в матче против казанцев!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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