«Локомотив» сыграет с «Рубином». Железнодорожники, ждем вас на домашнем матче!

В 14-м туре Мир РПЛ «Локомотив» принимает «Рубин».

Матч пройдет в субботу, 2 ноября, в 18:00 на стадионе «РЖД Арена».

«Локо» по итогам 13 туров расположился на третьем месте в турнирной таблице чемпионата, обладая 28-ю очками. «Рубин» же идет на седьмой строчке, набрав 18 очков.

Перед матчем на Южной площади пройдут выступления Сергея Минаева и группы «Дюна». Также болельщики клуба до игры смогут посетить автограф-сессию Дмитрия Губерниева, традиционный фестиваль еды и поучаствовать в разных футбольных активностях. Поддержите железнодорожников в в матче против казанцев!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .