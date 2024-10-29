Алексей Каштанов: «Как «Зенит» может быть позором российского футбола? Ненависти к ним у меня нет»
– Фанаты «Факела» зародили кричалку: «Зенит» – позор российского футбола». Ее подхватили уже многие клубы. Вы считаете «Зенит» позором нашего футбола?
– Нет, не считаю. Как «Зенит» может быть позором российского футбола? Для меня все команды одинаковые, всем я рад.
Ненависти к «Зениту» у меня нет. У меня ничего в российском футболе не вызывает чувства позора.
– Как бы вы реагировали, если бы в вашей команде было столько иностранцев, как в «Зените»? Выходил бы один Каштанов и 10 бразильцев.
– Давайте смотреть по спортивной составляющей: надеюcь, там все решается именно так. Вот вы кого поставите в нападение – Соболева или Кассьерру?
– Соболева. Чтобы играли русские.
– А я считаю, что Кассьерра сильнее. Приезжает хороший легионер – пускай играет. Мне в «Урале» Сиссе нравился, например.
– Но в российском «Зените» на поле в стартовом составе выходят, по сути, два россиянина – у них Сантос уже не легионер.
– Если бы я играл 10 лет в Бразилии, мне бы тоже паспорт дали.
Не обращайте на это внимание – Фернандесу тоже давали гражданство, и что из этого? – сказал нападающий «Факела» Алексей Каштанов.
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