Бразильская конфедерация футбола: «Винисиус, ты золотой. Нация гордится тобой ✊🏿🇧🇷»

Бразильская конфедерация футбола поддержала Винисиуса.

Вингер «Реала » стал вторым в голосовании на «Золотой мяч», а награду выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

Винисиус при этом не присутствовал на церемонии, как и другие представители «Мадрида».

«Вини, ты золотой. Мы всегда будем вместе! Целая нация гордится тобой ✊🏿🇧🇷», – говорится в сообщении Бразильской конфедерации футбола.

Изображение: instagram.com/cbf_futebol/

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