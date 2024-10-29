Бразильская конфедерация футбола: «Винисиус, ты золотой. Нация гордится тобой ✊🏿🇧🇷»
Бразильская конфедерация футбола поддержала Винисиуса.
Вингер «Реала» стал вторым в голосовании на «Золотой мяч», а награду выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри.
Винисиус при этом не присутствовал на церемонии, как и другие представители «Мадрида».
«Вини, ты золотой. Мы всегда будем вместе! Целая нация гордится тобой ✊🏿🇧🇷», – говорится в сообщении Бразильской конфедерации футбола.
Изображение: instagram.com/cbf_futebol/
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Опубликовал: Никита Надёжин
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