  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пономарев о Пьяниче в ЦСКА: «Он тихоход, никуда не врывается, уже не хочет играть, только красоваться. Нужны ребята с горящими глазами»
14

Пономарев о Пьяниче в ЦСКА: «Он тихоход, никуда не врывается, уже не хочет играть, только красоваться. Нужны ребята с горящими глазами»

Владимир Пономарев крайне недоволен игрой Миралема Пьянича в ЦСКА.

В субботу армейцы сыграют со «Спартаком» в 14-м туре Мир РПЛ.

«Для чего взяли Пьянича? Он же тихоход. Он никуда не врывается, он только на хороших пасах, чтобы человек впереди открывался. Но это еще не все в футболе: если бы у нас были такие нападающие, которые открывались, впахивали как папа Карло и соображали, вот это другое дело. А так все пасы идут в ноги.

Что Чалов играл – ждал мяч в ноги и не любил открываться, что сейчас. Это не форвард, так ветераны могут играть, а вот как играл «Спартак», мне понравилось. «Краснодар» тоже всегда играет с движением вперед. У нас же нет ни правого, ни левого крайнего нападающего, как можно так играть?

Посмотрите на Заболотного. Я говорил когда-то Евгению Ленноровичу [Гинеру], такой игрок нужен команде – он же предлагает себя, он бежит, борется, ничего не боится. Сколько он создал опасных положений.

А сейчас кто у нас борется за мяч? Чалов не боролся никогда. Гуарирапа – молодой, скорость неплохая, но, наверное, головы у него нет, а к нему ведь в голову не влезешь. Удар неплохой, но головка-то не соображает. А на это никто не обращает внимание, а ведь без этого нельзя.

Команда в целом неплохо укомплектована, и полузащита неплохая. Но взяли Пьянича – и это опять будет тормоз. Зря они с ним удумали. Да, он опытный, но ему нужны хорошие партнеры, чтобы он выдал пас, а кому? В ноги нападающему, и он вынужден отдавать назад, потому что ему не дают развернуться, а сзади уже идет атака по ногам.

Пьянич абсолютно не нужен. Нужны ребята, у которых будут гореть глаза, которые хотят играть в футбол. А Пьянич уже не хочет играть, он хочет красоваться на поле. Получать за это хорошие деньги, классно тренироваться, классно питаться – хорошо устроился. Такой исполнитель нужен, но под него нужны сильные игроки, которые будут предлагать себя. Пока мы не будем быстро проходить середину поля, ничего не выйдет. И «Спартак» еще надерет нам холку с такой игрой в субботу.

«Спартак» провел хороший матч с «Пари НН» и выиграл 2:0. В прошлом туре они провели сумасшедшую игру, вообще никакую, против «Краснодара», проиграв 0:3. Стоя в футбол играть нельзя, нужны скоростные качества, тогда будет толк. Вчера «Спартак» двигался, и все получилось. Армейцы же тормозят. Очень долго проходят середину поля», – сказал бывший игрок ЦСКА.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
logoСпартак
logoЦСКА
logoЕвгений Гинер
logoпремьер-лига Россия
logoМиралем Пьянич
Владимир Алексеевич Пономарев
logoКраснодар
logoАнтон Заболотный
logoФедор Чалов
logoСауль Гуарирапа
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Владимир Пономарев: «ЦСКА будет выше «Спартака» и «Динамо» по итогам сезона. А с «Локо» и «Зенитом» бороться трудно»
283 октября, 12:18
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мерсон об «МЮ»: «Кубок может выиграть любой. «Юнайтед» предпочел бы финишировать в топ-4, чем взять трофей. Только топ-клубы способны стабильно держать уровень»
5 минут назад
Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет сегодня в Париже
26714 минут назад
«МЮ» вел переговоры с Аморимом. Тренер не планирует уходить из «Спортинга» зимой (Флориан Плеттенберг)
1816 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Крыльев Советов»
172321 минуту назадLive
Литвинов о «Золотом мяче»: «Только не Винисиусу, отдайте Родри! Он был эталоном для всех, выиграл АПЛ и Евро. Не зря Гвардиола говорит, что он идеальный футболист»
5131 минуту назад
Врач «Локо» о Батракове: «Нарушение было очень грубым, но медосмотр не выявил серьезных костных повреждений. Рассчитываем, что Алексей будет готов к кубковому матчу с «Динамо»
1041 минуту назад
Флик признан лучшим тренером Ла Лиги в октябре. Тренер «Барсы» обошел Анчелотти и Альгуасиля
5357 минут назад
Невилл об «МЮ» при тен Хаге: «Наблюдать за их игрой – настоящая пытка, ситуация не менялась полтора года»
3сегодня, 14:47
Родри приехал в Париж на вручение «Золотого мяча». Хавбек «Сити» передвигается при помощи костылей
100сегодня, 14:46
Директор «Реала» Бутрагеньо представит клуб на вручении «Золотого мяча»
34сегодня, 14:42
Ко всем новостям
Последние новости
«Крылья Советов» – «Краснодар». Кордоба и Сергеев играют. Онлайн-трансляция
1721 минуту назадLive
Экс-генсек ФИФА о выборе России хозяйкой ЧМ-2018: «На голосовавших не оказывалось давления. Что бы потом ни говорили, это лишь грусть от поражения. Тот ЧМ был лучшим»
552 минуты назад
Министр спорта Испании о расизме в класико: «Все руководящие органы и клубы должны работать и решительно реагировать, чтобы предотвратить эти демонстрации»
157 минут назад
LEON Вторая лига Б. «Динамо-2» обыграло «Родину-М», «Форте» победил «Легион-Динамо»
1сегодня, 14:53
Кубок короля Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема примет «Аль-Джандаль»
1сегодня, 14:50Live
Экс-арбитр Федотов о стыке Батракова и Мантуана: «Игровой момент – о красной можно было бы говорить, попади Густаво в ногу»
3сегодня, 14:06
Чемпионат Турции. «Галатасарай» против «Бешикташа» 
2сегодня, 14:00
Юрий Семин: «Винисиус, Родри и Беллингем – основные претенденты на «Золотой мяч». Вини заслужил, но он не ярко сыграл за Бразилию – могут быть вопросы»
4сегодня, 14:00
Ташуев о стажировке Мостового в «Ахмате»: «С удовольствием поделюсь тем, как работаем. От него можно узнать много интересного, если обратится – не откажу»
18сегодня, 13:52
Отец Сафонова о вызове в сборную: «Матвей пока не знает, приедет ли на сбор в ноябре. Какая-то ситуация в клубе и другие обстоятельства, может»
3сегодня, 13:39