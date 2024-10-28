Пономарев о Пьяниче в ЦСКА: «Он тихоход, никуда не врывается, уже не хочет играть, только красоваться. Нужны ребята с горящими глазами»

Владимир Пономарев крайне недоволен игрой Миралема Пьянича в ЦСКА.

В субботу армейцы сыграют со «Спартаком » в 14-м туре Мир РПЛ .

«Для чего взяли Пьянича? Он же тихоход. Он никуда не врывается, он только на хороших пасах, чтобы человек впереди открывался. Но это еще не все в футболе: если бы у нас были такие нападающие, которые открывались, впахивали как папа Карло и соображали, вот это другое дело. А так все пасы идут в ноги.

Что Чалов играл – ждал мяч в ноги и не любил открываться, что сейчас. Это не форвард, так ветераны могут играть, а вот как играл «Спартак», мне понравилось. «Краснодар» тоже всегда играет с движением вперед. У нас же нет ни правого, ни левого крайнего нападающего, как можно так играть?

Посмотрите на Заболотного. Я говорил когда-то Евгению Ленноровичу [Гинеру], такой игрок нужен команде – он же предлагает себя, он бежит, борется, ничего не боится. Сколько он создал опасных положений.

А сейчас кто у нас борется за мяч? Чалов не боролся никогда. Гуарирапа – молодой, скорость неплохая, но, наверное, головы у него нет, а к нему ведь в голову не влезешь. Удар неплохой, но головка-то не соображает. А на это никто не обращает внимание, а ведь без этого нельзя.

Команда в целом неплохо укомплектована, и полузащита неплохая. Но взяли Пьянича – и это опять будет тормоз. Зря они с ним удумали. Да, он опытный, но ему нужны хорошие партнеры, чтобы он выдал пас, а кому? В ноги нападающему, и он вынужден отдавать назад, потому что ему не дают развернуться, а сзади уже идет атака по ногам.

Пьянич абсолютно не нужен. Нужны ребята, у которых будут гореть глаза, которые хотят играть в футбол. А Пьянич уже не хочет играть, он хочет красоваться на поле. Получать за это хорошие деньги, классно тренироваться, классно питаться – хорошо устроился. Такой исполнитель нужен, но под него нужны сильные игроки, которые будут предлагать себя. Пока мы не будем быстро проходить середину поля, ничего не выйдет. И «Спартак» еще надерет нам холку с такой игрой в субботу.

«Спартак» провел хороший матч с «Пари НН» и выиграл 2:0. В прошлом туре они провели сумасшедшую игру, вообще никакую, против «Краснодара », проиграв 0:3. Стоя в футбол играть нельзя, нужны скоростные качества, тогда будет толк. Вчера «Спартак» двигался, и все получилось. Армейцы же тормозят. Очень долго проходят середину поля», – сказал бывший игрок ЦСКА .