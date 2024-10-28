Мостовой о класико: «Это что-то, фантастика! Разгромная победа «Барсы» над «Реалом» – ответ тем, кто хочет сделать из футбола науку»

Александр Мостовой прокомментировал итоги класико.

В матче 11-го тура Ла Лиги «Барселона » на выезде обыграла «Реал » со счетом 4:0.

«Да... Это что-то! Фантастика! Вот как можно тут спрогнозировать?

Первый тайм – 0:0. Моментов на 3-4 гола. Сумасшествие, скорости, борьба, а забитых мячей не было. А во втором тайме одна команда все забивала, вторая не могла.

Разгромная победа «Барселоны» над «Реалом» – это ответ всем тем, кто хочет сделать из футбола науку», – заявил бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой .

0:4 в класико – откуда? Тренеры рисковали, все изменил тактический троллинг: «Барса» забила так, как планировал «Реал»

«Барса» вынесла «Реал» – 4:0! Дубль Левандовского за три минуты, Ямаль дал в ближний, Рафинья поиздевался