Мостовой о класико: «Это что-то, фантастика! Разгромная победа «Барсы» над «Реалом» – ответ тем, кто хочет сделать из футбола науку»
Александр Мостовой прокомментировал итоги класико.
В матче 11-го тура Ла Лиги «Барселона» на выезде обыграла «Реал» со счетом 4:0.
«Да... Это что-то! Фантастика! Вот как можно тут спрогнозировать?
Первый тайм – 0:0. Моментов на 3-4 гола. Сумасшествие, скорости, борьба, а забитых мячей не было. А во втором тайме одна команда все забивала, вторая не могла.
Разгромная победа «Барселоны» над «Реалом» – это ответ всем тем, кто хочет сделать из футбола науку», – заявил бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой.
0:4 в класико – откуда? Тренеры рисковали, все изменил тактический троллинг: «Барса» забила так, как планировал «Реал»
«Барса» вынесла «Реал» – 4:0! Дубль Левандовского за три минуты, Ямаль дал в ближний, Рафинья поиздевался
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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