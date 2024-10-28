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Умер 25-летний голкипер «Филадельфии» Трент

Умер 25-летний вратарь «Филадельфия Юнион» Холден Трент.

Клуб из МЛС сообщил о смерти голкипера в прошедшую субботу, 26 октября.

Причина смерти не уточняется, однако, как пишет USA Today, ранее на прошлой неделе семья Трента через его соцсети сообщила о госпитализации футболиста в отделение интенсивной терапии.

«В «Филадельфия Юнион» потрясены трагической кончиной Холдена Трента. Он был замечательным игроком и грозным соперником, но, что еще важнее, преданным сыном, братом, женихом и товарищем по команде, который помогал окружающим становиться лучше.

Он воплощал в себе истинное значение решимости, преданности делу и упорства, и нам будет его очень не хватать. Выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье, невесте и друзьям.

Из уважения к друзьям и семье Холдена в данный момент мы не планируем делать дальнейших заявлений и просим уважать их частную жизнь», – говорится в заявлении клуба.

Изображение: philadelphiaunion.com

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Филадельфия Юнион»
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