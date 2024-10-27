Экс-судья Федотов про фол Батракова на Мантуане: «Формально это 2-я желтая. Но, исходя из других действий Карасева, это просто фол. Если бы он подходил по-буквоедски, играли бы 9 на 9»

Экс-судья объяснил, почему Алексей Батраков не получил красную в игре с «Зенитом».

«Зенит » и «Локомотив» сыграли вничью со счетом 1:1 в 13-м туре Мир РПЛ . На 72-й минуте полузащитник «Локомотива » в подкате попытался выбить мяч у вингера Густаво Мантуана и задел его ногу. Главный судья Сергей Карасев принял решение не показывать 19-летнему футболисту вторую желтую карточку.

«Почему Карасев не удалил Батракова? По факту – это фол на желтую карточку, тут есть скорость, он прыгает в ноги и бьет именно в ногу. Так что да, формально, по всем критериям – это вторая желтая.

Но, исходя из игры и других действий Карасева , а глобально он пытается успокаивать игроков, это просто фол. Если бы он подходил к игре по-буквоедски, то команды играли бы девять на девять. Я понимаю, почему он не полез в этот эпизод с красной карточкой – чтобы удалить футболиста, тут должны ноги оторвать», – сказал Игорь Федотов.