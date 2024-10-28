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  • «Заткнись». Фанаты «Санкт-Паули» освистали Беренса из «Вольфсбурга», отказавшегося подписывать футболку с радужными элементами
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«Заткнись». Фанаты «Санкт-Паули» освистали Беренса из «Вольфсбурга», отказавшегося подписывать футболку с радужными элементами

Фанаты «Санкт-Паули» устроили акцию, направленную против Кевина Беренса.

Напомним, в сентябре нападающий «Вольфсбурга» отказался подписывать футболку с радужными элементами на автограф-сессии, заявив: «Я не подпишу такое гейское дерьмо». Позже он извинился.

26 октября «волки» сыграли с «Санкт-Паули» на выезде в 8-м туре Бундеслиги (0:0). Болельщики хозяев пришли на игру с радужными флагами и баннерами с посланиями для игрока, одно из них было таким: «Заткнись». 

Они также освистали Беренса, когда тот вышел на замену на 89-й минуте. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
logoВольфсбург
logoбундеслига Германия
болельщики
logoСанкт-Паули
игровая форма
logoКевин Беренс
дискриминация
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