«Заткнись». Фанаты «Санкт-Паули» освистали Беренса из «Вольфсбурга», отказавшегося подписывать футболку с радужными элементами
Фанаты «Санкт-Паули» устроили акцию, направленную против Кевина Беренса.
Напомним, в сентябре нападающий «Вольфсбурга» отказался подписывать футболку с радужными элементами на автограф-сессии, заявив: «Я не подпишу такое гейское дерьмо». Позже он извинился.
26 октября «волки» сыграли с «Санкт-Паули» на выезде в 8-м туре Бундеслиги (0:0). Болельщики хозяев пришли на игру с радужными флагами и баннерами с посланиями для игрока, одно из них было таким: «Заткнись».
Они также освистали Беренса, когда тот вышел на замену на 89-й минуте.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
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