«Заткнись». Фанаты «Санкт-Паули» освистали Беренса из «Вольфсбурга», отказавшегося подписывать футболку с радужными элементами

Фанаты «Санкт-Паули» устроили акцию, направленную против Кевина Беренса.

Напомним, в сентябре нападающий «Вольфсбурга » отказался подписывать футболку с радужными элементами на автограф-сессии, заявив: «Я не подпишу такое гейское дерьмо ». Позже он извинился.

26 октября «волки» сыграли с «Санкт-Паули » на выезде в 8-м туре Бундеслиги (0:0). Болельщики хозяев пришли на игру с радужными флагами и баннерами с посланиями для игрока, одно из них было таким: «Заткнись».

Они также освистали Беренса , когда тот вышел на замену на 89-й минуте.