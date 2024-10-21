Герои 12-го тура РПЛ: вдруг атака «Факела», сюрприз из «Зенита», кипер «Краснодара» – даже против «Спартака»
Мостовой – лучший.
Сборная 12-го тура фэнтези-турнира РПЛ.
Вот почему она такая:
● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый);
● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса’‘;
● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо;
● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.
Станислав Агкацев, вратарь, «Краснодар» (12,79%) – 7 очков
«Краснодар» всухую разгромил на выезде «Спартак». У Агкацева три сэйва бонусом к сухому матчу. Впереди «Крылья Советов» (г), «Оренбург» (д) и «Рубин» (г). Перспективный календарь, но краснодарская атака все равно предпочтительнее.
Фабиан Бальбуэна, защитник, «Динамо» (1,61%) – 12 очков
Иногда с ним такое случается. Но редко. Предыдущий раз Бальбуэна прилично забивал в сезоне-2021/22, тогда было три мяча за «Динамо» и «Коринтианс». А после – один-два гола за год. Зато у «Динамо» впереди «Химки» (г), «Ростов» (д) и «Пари НН» (д). Фабиана можно рассмотреть, если нужен защитник с надежным местом в старте.
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Андрей Мостовой, полузащитник, «Зенит» (0,64%) – 14 очков
Не заметил «Акрон», пользовался дырами и сделал быстрый дубль. Предыдущий раз Андрей проводил 60+ минут в первом туре. Брать его вновь будет большим риском. Тем более дальше «Локомотив» (д).
Джимми Марин, полузащитник, «Оренбург» (0,79%) – 13 очков
Даже дубль Марина не помог выиграть у «Крыльев» – только 2:2. Впереди «Рубин» (д), но затем «Краснодар» (г). Вряд ли нужно брать Марина с тремя голами за сезон.
Алексей Каштанов, 11 очков, Владимир Ильин, 8 очков, нападающие, оба – «Факел»
Если бы не лимит, в сборную попал бы и Евгений Марков. Атака «Факела» растерзала оборону «Ахмата», решающий мяч забили в меньшинстве.
Дедлайн 13-го тура – 26 октября (суббота) в 14:00 мск. Тур откроет матч «Динамо» Махачкала – «Акрон».