Десайи против экс-игроков в футбольном руководстве: «Сколько из нас имеют высшее образование или готовы сидеть в офисе? У нас был Платини, и вы видели, что с ним стало»
Марсель Десайи высказался против экс-игроков на руководящих должностях в футболе.
«Сколько из нас имеют университетское образование или готовы сидеть в офисе? Без запаха газона, без доступа к игрокам и потной раздевалке? Мало у кого есть желание идти в эту область.
К тому же у нас был Платини. И вы видели, что с ним стало», – сказал бывший защитник «Челси» и сборной Франции.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Guardian
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