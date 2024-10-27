Десайи против экс-игроков в футбольном руководстве: «Сколько из нас имеют высшее образование или готовы сидеть в офисе? У нас был Платини, и вы видели, что с ним стало»

Марсель Десайи высказался против экс-игроков на руководящих должностях в футболе.

«Сколько из нас имеют университетское образование или готовы сидеть в офисе? Без запаха газона, без доступа к игрокам и потной раздевалке? Мало у кого есть желание идти в эту область.

К тому же у нас был Платини. И вы видели, что с ним стало», – сказал бывший защитник «Челси » и сборной Франции .

Дело Мишеля Платини не про футбол, а большую политику