Ерохин и Чистяков протестировали новый «КАМАЗ» на «Газпром Арене»

Александр Ерохин и Дмитрий Чистяков протестировали новый «КАМАЗ».

Игроки «Зенита » приняли участие в пробных заездах на «Газпром Арене» при поддержке Технического центра «Восток».

Напомним, «КАМАЗ» является одним из партнеров клуба из Санкт-Петербурга.

Фото: t.me/fczenit