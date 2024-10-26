Ерохин и Чистяков протестировали новый «КАМАЗ» на «Газпром Арене»
Александр Ерохин и Дмитрий Чистяков протестировали новый «КАМАЗ».
Игроки «Зенита» приняли участие в пробных заездах на «Газпром Арене» при поддержке Технического центра «Восток».
Напомним, «КАМАЗ» является одним из партнеров клуба из Санкт-Петербурга.
Фото: t.me/fczenit
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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