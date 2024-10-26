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🐊 Аллигатор приполз на базу «Васко да Гама». Игроков не было на поле в тот момент

На базу «Васко да Гама» приполз аллигатор.

Животное оказалось на бровке одного из тренировочных полей бразильского клуба. Никого из футболистов на тот момент не было на поле.

«Как дела, народ?» – сказано в подписи к фотографии.

«Васко да Гама» занимает десятое место в чемпионате Бразилии, набрав 40 очков за 30 матчей.

Фото: x.com/newscolina

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер News Colina
logoВаско да Гама
logoвысшая лига Бразилия
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