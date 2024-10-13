«Там нет ни Гарринчи, ни Ромарио». Президент Бразилии против игроков из-за границы

Бразилия страдала с Чили в квалификации ЧМ-2026: пропустили на 2-й минуте, но чудом вытащили три очка с голом в самом конце. Достойный результат, но плохую игру после матча признал даже Родриго.

Позже включился президент Бразилии Лула да Силва: открыто выступил против тех, кто играет вне Бразилии – просто их не знает и не хочет видеть в сборной.

«Я не знаю этих игроков». Гневный спич президента

Президент Бразилии вышел к медиа после матча:

«Те, кто играют за границей, не лучше тех, кто играет здесь. Уже давно говорю, что в сборной должны играть футболисты, выступающие в своей стране. Два игрока, которые и забили вчера, играют в бразильском чемпионате.

Мы должны давать шанс местным игрокам. Не приглашенным из-за рубежа. Вот я сидел на диване и смотрел матч. Узнал вратаря. Центрального защитника из «ПСЖ», Родриго и Рафинью, его я узнал по прическе. Я не знал остальных игроков, такого не должно быть. Я просто не знаю этих игроков, а они представляют нас.

Поставьте в состав сборной игроков, которые играют в чемпионате Бразилии. Уже поделился идеей с президентом Бразильской конфедерации футбола. Там нет ни Гарринчи, ни Ромарио, но есть много молодых игроков. Ни один из них не звезда».

Это не первый наезд президента на игроков: например, год назад называл их «мальчишками». «Мне грустно, что в Бразилии нет игроков, как в 1970-м. За нас играли мужчины – начиная с Пеле. А не эти мальчики. Бразильский футбол не справляется. Больше не лучший футбол в мире. Сегодня мы стали страной-экспортером молодых футболистов, которые приобретают опыт за границей».

Важно отметить, что в матче с Чили не играл Винисиус. Он получил травму за «Реал», пропустил сбор и остался в Мадриде. Президент много раз поддерживал Жуниора в расистских скандалах, по поводу его игры не высказывался ни разу.

Бразилия мечты президента – какая она?

Вот сильнейшие, что есть сейчас.

В воротах – 36-летний Уэвертон из «Палмейрас», всю карьеру отыграл на родине. Юных топ-голкиперов в Бразилии сейчас просто нет, даже Бенто Крепски летом поехал в «Аль-Наср». Выделяется 25-летний Уго Соуза из «Фламенго», там конкурирует с 22-летним Матеусом Донелли.

В защите Фабрисио Бруно из «Фламенго», он даже провел два матча в сборной. Рядом сыграет 18-летний Витор Рейс, очередной талант из «Палмейрас». Он пока подходит от критерий президента: за защитником следят «Арсенал», «Челси» и «Реал». Слева на фланге ветеран Алекс Теллес, он доигрывает в «Ботафого». Справа – Уэсли Винисиус, латераль «Фламенго».

Уже сейчас постоянно вызывают Жерсона Сантоса и Луиса Энрике. Первый играл в Европе: два года в «Роме», один сезон в «Фиорентине», а после – перерыва два в «Марселе». Ничего не вышло. Энрике играл в «Бетисе», а этой зимой перешел в «Ботафого» за 20 млн евро. Рекордный входящий трансфер в истории лиги.

Еще есть Пабло Майя из «Сан-Паулу» и Рафаэл Вейга – лидер «Палмейрас», которого активно сватали в «Зенит» летом.

Конечно, выделяется 17-летний вингер Эстеван: Неймар сказал, что это главный талант Бразилии прямо сейчас, превосходит даже Эндрика. И он принадлежит «Челси», скоро уедет.

На острие есть выбор. Тренер Доривал Жуниор предпочел Игора Жезуса из «Ботафого»: он вернулся в Бразилию в этом году, провел четыре сезона в «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ, где оказался в 19 лет и прилично подзаработал. Жезус заменяет Педро Абреу, им тоже интересовался «Зенит», но форвард «Фламенго» недавно порвал кресты.

Матч Бразилии перенесли из-за финала сериала. Почему они там – такой влиятельный феномен?

Фото: Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Marcelo Hernandez