Агент опроверг интерес «Краснодара» к защитнику «Крузейро» Марсело: «Все это неправда» 

Агент Жоао Марсело опроверг интерес к защитнику «Крузейро» со стороны «Краснодара».

Сообщалось , что «быки» предложили за бразильца 6 млн евро.

— «Краснодар» действительно интересуется Марсело и сделал предложение «Крузейро»?

— Все это неправда, — сказал Эдуардо Урам.