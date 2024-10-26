Агент опроверг интерес «Краснодара» к защитнику «Крузейро» Марсело: «Все это неправда»
Агент Жоао Марсело опроверг интерес к защитнику «Крузейро» со стороны «Краснодара».
Сообщалось, что «быки» предложили за бразильца 6 млн евро.
— «Краснодар» действительно интересуется Марсело и сделал предложение «Крузейро»?
— Все это неправда, — сказал Эдуардо Урам.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
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