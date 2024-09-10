Гильерме о «Локо»: «Виден хороший потенциал. Будут верить в себя – смогут занять высокое место» 

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Гильерме Футбол

Гильерме оценил старт «Локомотива» в сезоне Мир РПЛ.

После 7 туров железнодорожники с 15 очками занимают в таблице 3-е место.

– Очень рад за команду. Перед сезоном все переживали по поводу потерь ведущих игроков, но ребята, которые остались, справились с этой непростой ситуацией. Они большие молодцы. 

Видно, что у «Локомотива» хороший потенциал. Все зависит от самих футболистов. Если будут верить в себя, смогут реализовать потенциал и занять высокое место.

– То есть вы были удивлены, что «Локомотиву» удалось даже полидировать в начале сезона? 

– Конечно, учитывая проблемы, о которых я говорил. В РПЛ есть «Зенит», который стоит особняком, и все остальные клубы. Но, думаю, этот сезон будет интересным.

– Ждете борьбу за золотые медали?

– Она по-любому будет. Сезон длинный. Да, состав у питерцев очень хороший, но все видели, что было в прошлом чемпионате. Все боролись. Уверен, в этом сезоне будет то же самое. Я на это надеюсь, – сказал экс-вратарь «Локомотива».

1 комментарий
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Рано трубить в фанфары, ни у кого отрыва нет, разница в 1-3 очка в верхней части таблицы, вся борьба впереди
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