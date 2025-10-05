«Спартак» не назначит Хачатурянца на пост в руководстве клуба («СЭ»)

Ашота Хачатурянца не будет в «Спартаке».

Сообщалось, что экс-глава судейского комитета РФС и бывший президент РПЛ ведет переговоры о получении управленческих функций в московском клубе.

По информации «Спорт-Экспресса», красно-белые не будут назначать Хачатурянца на руководящую должность в клубе. То же самое касается и директора спортивного клуба «Лукойл» Антона Мишнова.

Ранее стало известно , что пост генерального директора «Спартака » покинет Олег Малышев.