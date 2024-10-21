Ривалдо о лучшем в истории: «Месси или Пеле. Говорят, Пеле был великолепен, Месси похож на него, он меняет игру. Надеюсь, он продолжит играть, чтобы мы могли наслаждаться»

Ривалдо считает Лионеля Месси и Пеле лучшими игроками в истории футбола.

– Хотелось бы узнать ваше мнение: Лео Месси – лучший игрок всех времен?

– Да, Месси или Пеле . Я не видел, как играет Пеле, только смотрел видео, все говорят, что он великолепен. Он выиграл три чемпионата мира, он бразилец... Но Месси похож на Пеле.

У него была цель получить звание чемпиона мира, титул, который был нужен его карьере, и он завоевал его. На днях он забил три гола Боливии. Он меняет игру, и я надеюсь, что он продолжит играть в футбол, чтобы мы могли наслаждаться этим. Неважно, откуда ты, ведь это Месси, – заявил бывший полузащитник «Барселоны».