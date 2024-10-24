Феликс про игровое время в «Челси»: «Понимал, что конкуренция будет серьезной. Но знаю, что я могу и что способен сделать»

Жоау Феликс поделился мнением относительно игрового времени в «Челси».

В нынешнем сезоне португалец провел 5 матчей в АПЛ и забил один гол, проводя на поле в среднем 23 минуты.

«Я понимал, что конкуренция будет серьезной. Но я здесь, чтобы работать. Знаю, что я могу и что способен сделать. Это всего лишь вопрос времени.

Я разговаривал с Энцо Мареской до того, как подписал контракт с «Челси».

Мне понравилось то, что он мне сказал. Мне нравится, как он думает о футболе», – сказал Жоау Феликс.