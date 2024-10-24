«Крылья Советов» принимают «Краснодар». Приходите поддержать команду в домашнем матче против быков!

В 13-м туре Мир РПЛ «Крылья Советов» встретятся с «Краснодаром».

Матч пройдет в понедельник, 28 октября, в 19:30 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Самарцы после 12 туров идут на девятом месте в чемпионате с 12-ю очками. Быки же лидируют в турнирной таблице, обладая 30-ю очками. «Крыльям» нужна ваша поддержка в домашнем матче!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .