«Крылья Советов» принимают «Краснодар». Приходите поддержать команду в домашнем матче против быков!
В 13-м туре Мир РПЛ «Крылья Советов» встретятся с «Краснодаром».
Матч пройдет в понедельник, 28 октября, в 19:30 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».
Самарцы после 12 туров идут на девятом месте в чемпионате с 12-ю очками. Быки же лидируют в турнирной таблице, обладая 30-ю очками. «Крыльям» нужна ваша поддержка в домашнем матче!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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