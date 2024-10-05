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Антони и Маласиа – худшие трансферы «МЮ» при тен Хаге по версии The Guardian, они оценены на 1 из 5. Лисандро – лучший

The Guardian оценила трансферы «Манчестер Юнайтед» при Эрике тен Хаге.

Английская газета поставила оценки по пятибалльной шкале за каждый трансфер «Манчестер Юнайтед» при нидерландском тренере. Лучший балл получил защитник Лисандро Мартинес – 4.

Все трансферы манкунианцев были оценены так:

Лисандро Мартинес – 4 из 5;

Кристиан ЭриксенРасмус ХейлундАндре Онана, Софьян Амрабат, Джонни Эванс, Серхио Регилон, Мануэль Угарте, Джошуа Зиркзе, Нуссаир Мазрауи – 3 из 5;

Каземиро, Ваут Вегорст, Марсель Забитцер, Мэйсон Маунт, Алтай Байындыр, Маттейс де Лигт – 2 из 5;

Тирелл Маласиа, Антони – 1 из 5;

Джек Батленд, Лени Йоро – без оценки. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Guardian
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
рейтинги
logoДжонни Эванс
logoКристиан Эриксен
logoДжек Батленд
logoКаземиро
logoМарсель Забитцер
logoСофьян Амрабат
logoВаут Вегорст
logoАндре Онана
logoСерхио Регилон
logoЭрик тен Хаг
logoМаттейс де Лигт
logoНуссаир Мазрауи
logoМэйсон Маунт
logoМануэль Угарте
logoЛисандро Мартинес
logoТирелл Маласиа
logoАлтай Байындыр
logoДжошуа Зиркзе
logoАнтони
logoРасмус Хейлунд
logoЛени Йоро
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