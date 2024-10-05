Антони и Маласиа – худшие трансферы «МЮ» при тен Хаге по версии The Guardian, они оценены на 1 из 5. Лисандро – лучший
The Guardian оценила трансферы «Манчестер Юнайтед» при Эрике тен Хаге.
Английская газета поставила оценки по пятибалльной шкале за каждый трансфер «Манчестер Юнайтед» при нидерландском тренере. Лучший балл получил защитник Лисандро Мартинес – 4.
Все трансферы манкунианцев были оценены так:
Лисандро Мартинес – 4 из 5;
Кристиан Эриксен, Расмус Хейлунд, Андре Онана, Софьян Амрабат, Джонни Эванс, Серхио Регилон, Мануэль Угарте, Джошуа Зиркзе, Нуссаир Мазрауи – 3 из 5;
Каземиро, Ваут Вегорст, Марсель Забитцер, Мэйсон Маунт, Алтай Байындыр, Маттейс де Лигт – 2 из 5;
Тирелл Маласиа, Антони – 1 из 5;
Джек Батленд, Лени Йоро – без оценки.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Guardian
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