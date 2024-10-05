Антони и Маласиа – худшие трансферы «МЮ» при тен Хаге по версии The Guardian, они оценены на 1 из 5. Лисандро – лучший

The Guardian оценила трансферы «Манчестер Юнайтед» при Эрике тен Хаге.

Английская газета поставила оценки по пятибалльной шкале за каждый трансфер «Манчестер Юнайтед » при нидерландском тренере. Лучший балл получил защитник Лисандро Мартинес – 4.

Все трансферы манкунианцев были оценены так:

Лисандро Мартинес – 4 из 5;

Кристиан Эриксен , Расмус Хейлунд , Андре Онана , Софьян Амрабат, Джонни Эванс, Серхио Регилон, Мануэль Угарте, Джошуа Зиркзе, Нуссаир Мазрауи – 3 из 5;

Каземиро, Ваут Вегорст, Марсель Забитцер, Мэйсон Маунт, Алтай Байындыр, Маттейс де Лигт – 2 из 5;

Тирелл Маласиа, Антони – 1 из 5;

Джек Батленд, Лени Йоро – без оценки.