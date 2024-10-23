Инфантино о клубном ЧМ: «Наша миссия – способствовать развитию футбола в Африке и во всех уголках мира. Клубный футбол должен стать глобальным»

Джанни Инфантино высказался о вкладе ФИФА в развитие африканского футбола.

Президент ФИФА отметил значение клубного чемпионата мира по футболу в 2025 году и чемпионата мира 2026 года для футбола Африки во время выступления на генеральной ассамблее Африканской конфедерации футбола (CAF).

Четыре африканские команды – «Аль-Ахли» Каир , «Видад », «Эсперанс Тунис» и «Мамелоди Сандаунс » – примут участие в клубном чемпионате мира по футболу в США в 2025 году, что даст им возможность встретиться с командами из других частей мира в соревновательных матчах.

«Клубный футбол был основной всего футбола. Он зародился как национальное явление. Затем он становился все более и более континентальным, и после 150-летней истории футбола пришло время, чтобы клубный футбол также стал глобальным.

Мы хотим, чтобы у всех вас и у ваших игроков был шанс проявить себя на мировой арене… Опять же, это будет способствовать развитию футбола в Африке и во всех уголках мира, потому что это наша миссия», – заявил Инфантино .

Президент ФИФА также отметил, что гордится тем, как африканский футбол развивался в последние несколько лет с точки зрения прогресса мужских и женских национальных сборных, а также клубного и молодежного футбол.

Он добавил, что решение ФИФА расширить число команд на чемпионате мира по футболу 2026 года с 32 до 48 позволило увеличить количество африканских сборных с 5 до 9 или 10, что «стимулирует инвестиции в футбол и развитие футбола по всей Африке».