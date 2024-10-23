У Слуцкого 29 побед, 4 ничьих и 3 поражения во главе «Шанхай Шеньхуа». Сегодня обыграли «Кавасаки» в азиатской ЛЧ
Леонид Слуцкий выиграл 29 из 36 матчей во главе «Шанхай Шеньхуа».
Сегодня команда под руководством российского специалиста обыграла «Кавасаки Фронтале» в 3-м туре азиатской Лиги чемпионов – 2:0. Клубы являются участниками Восточного дивизиона.
На посту главного тренера китайской команды Слуцкий провел 36 матчей. На его счету 29 побед, 4 ничьих и 3 поражения. Общий счет этих встреч – 86:28.
27 октября «Шанхай Шеньхуа» сыграет с «Шэньчжэнь Пен Сити» в 29-м туре чемпионата Китая.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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